Der Salzburger Bernhard Gruber ist beim Sommer-Grand-Prix der Nordischen Kombinierer auf Platz drei gelandet. Franz Josef Rehrl sicherte sich in Planica als Zweiter vorzeitig den Gesamtsieg.

Von der schweren Verletzung ihres Pongauer Kollegen Mario Seidl, der wegen eines Kreuzbandrisses die komplette Wintersaison verpassen wird, haben sich Österreichs Nordische Kombinierer beim Sommer-Grand-Prix nicht bremsen lassen. Franz-Josef Rehrl und Bernhard Gruber mussten sich am Samstag in Planica nur Jarl-Magnus Riiber aus Norwegen geschlagen geben.

Auf der Schanze war Rehrl bei schwierigen Windbedingungen mit 129,5 Meter der Beste. Gruber sprang bei seinem ersten Wettkampf im diesjährigen Sommer-Grand-Prix gleich auf Platz acht und ging mit 34 Sekunden Rückstand in die fünf Rollerrunden. Gemeinsam mit Riiber führte Rehrl lange Zeit das Rennen in einer Führungsgruppe an. In der vorletzten Runde konnte dann auch Gruber zur Spitze aufschließen. Im Finish setzte sich Riiber zwei Sekunden vor Rehrl durch. Gruber gewann den Kampf um Platz drei gegen den Norweger Espen Andersen.

Für Rehrl reichte Platz zwei, um sich vorzeitig den Gesamtweltcup zu sichern. Mit 137 Punkten Vorsprung auf den Japaner Akito Watabe kann er im Finale am Sonntag nicht mehr eingeholt werden.

Gruber freute sich über den Stockerlplatz nicht viel weniger. "Dass es heute so aufgegangen ist, ist sensationell", jubelte der 37-jährige Gasteiner. "Im August hab ich noch mit der Gesundheit Probleme gehabt, ich hab mich aber zurückgekämpft. Auf der Schanze habe ich immer mehr Selbstvertrauen. Die Form ist derzeit aber noch ein bisschen eine Wundertüte."