Der Nordische Kombinierer Paul Gerstgraser ist im Continentalcup derzeit einfach nicht zu schlagen.

Die letzten Wochen im Continentalcup der Nordischen Kombinierer wird Paul Gerstgraser nicht so schnell vergessen. Sechs Mal in Folge stand der 23-Jährige vom SV Schwarzach zuletzt ganz oben am Podest. Seine Siegesserie hat er Ende Jänner in Planica gestartet. Danach gewann er in Eisenerz beide Einzelrennen und mit seinen ÖSV-Kollegen den Teambewerb. In Rena (Norwegen) legte er am vergangenen Wochenende noch zwei weitere Einzelerfolge nach.