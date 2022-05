Nur angeschlagener Pokorny erkämpft einen EM-Sieg für Salzburger Karateka

Wenige Sekunden fehlten dem Salzburger Routinier auf Einzug ins Viertelfinale. Alisa Buchinger unterlag ihrer Angstgegnerin in diesem Jahr zum dritten Mal. Auch die Rettenbacher-Zwillinge Luca und Robin sowie Lora Ziller schieden ohne Erfolgserlebnis aus.

Salzburgs Karateka hatten bei den Europameisterschaften im türkischen Gaziantep am Mittwoch wenig Grund zum Jubeln. Die besten Platzierung erreichte die Adneterin Lora Ziller (+68 kg) als Neunte, sie konnte allerdings keinen ihrer zwei Kämpfe gewinnen. Alisa Buchinger, Luca Rettenbacher und Robin Rettenbacher schieden jeweils in der ersten Runde aus. Einzig der dreifache EM-Bronzene Stefan Pokorny (-75 kg) nahm eine Hürde.



Pokorny scheiterte trotz Wunde nur knapp am Einzug ins Viertelfinale

Dabei war für ihn der EM-Auftritt ein Spießrutenlauf gewesen: Zunächst ließ er sich früh morgens vom deutschen Teamarzt die Nähte aus der Cut-Wunde, die er sich beim Abschlusstraining zugezogen hatte, entfernen. Nach dem medizinischen Check durfte der 30-Jährige starten. Trotz blauem Fleck ging der Salzburger gegen Tiago Almeida mit 1:0 in Führung, der Portugiese stellte per Ippon auf 1:3, aber dank eines Videoeinspruchs von Bundestrainer Juan Luis Benitez Cardenes wurde Pokorny nach einem Feger ein Waza-ari zugesprochen - der Kampf endete 3:3 und der dreifache EM-Bronzene stand dank Senshu (wer den ersten Punkt macht, gewinnt bei Unentschieden) im Achtelfinale. Da sah Pokorny gegen Hamza Turulja bis fünf Sekunden vor Schluss mit einer 1:0-Führung wie der Sieger aus, doch der spätere Halbfinalist aus Bosnien erzielte einen Ippon und gewann mit 3:1.



Rettenbacher-Zwillinge schieden früh aus

Vorn mitmischen wollten die Zwillinge Robin und Luca Rettenbacher. Sie scheiterten aber jeweils in Runde eins: Robin (+84 kg) unterlag dem Mazedonier Berat Jakupi knapp mit 0:1, Luca (-84 kg) musste sich dessen Landsmann Petar Spasenovski mit 0:3 geschlagen geben. Nun muss das Salzburger Trio gemeinsam mit Hamsat Israilov, Thomas Reindl und Adrian Nigsch auf den Mannschaftsbewerb hoffen.



Buchinger unterlag Angstgegnerin hauchdünn

Pech hatte Alisa Buchinger bereits bei der Auslosung: Denn in Runde eins wartete mit Silvia Semeraro jene Italienerin, gegen die sie heuer zwei Mal im Premier-League-Viertelfinale verloren hatte: In Fujairah (VAE) lautete der Endstand 0:2, in Portugal 0:1. Diesmal kämpfte die Salzburgerin - von Trainer Manfred Eppenschwandtner gut eingestellt - auf Abwarten. Das Ergebnis war ein offenes 0:0 - im Kampfrichterentscheid unterlag Buchinger 2:3. Damit war die Ex-Weltmeisterin in Runde eins gescheitert.



Ziller durfte zwei Mal kämpfen

U21-Europameisterin Lora Ziller (+68 kg) unterlag Zakia Boussebaa zum Auftakt knapp mit 3:4. Da sich die Ungarin bis ins Finale vorkämpfen konnte, erhielt die für Wels kämpfende Athletin in der Hoffnungsrunde eine zweite Chance. Dort traf sie auf Meltem Hocaoglu aus der Türkei, verlor nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich mit 1:6 und wurde Neunte.