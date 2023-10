Nur Pascal Auer konnte seinen Einzeltitel verteidigen

Sanjindo Bischofshofen räumte bei den Judo-Staatsmeisterschaften groß ab und gewann auch zum dritten Mal den Mixed-Bewerb.

Mit vier Titeln waren Salzburgs Judoka im Vorjahr von den Staatsmeisterschaften heimgekehrt. Diese sensationelle Ausbeute konnten sie am Samstag bei den Titelkämpfen in Eferding (ohne die erkrankt fehlende Elena Dengg) nicht wiederholen. Zwar holten vier Männer und zwei Frauen Medaillen, doch einzig die von Pascal Auer glänzte in Gold.

Der Kämpfer des ESV Sanjindo Bischofshofen verteidigte in der Klasse bis 66 kg seinen Titel. Im Finale bezwang er David Peritsch im Golden Score mit einer Würgetechnik. Clubkollegin Maria Höllwart (+78 kg) verpasste mit einer Finalniederlage ihren siebten Staatsmeistertitel. Die weiteren Silbermedaillen für Salzburg holten der Bischofshofner Thomas Scharfetter (−90 kg) und Larissa Sickinger (−52 kg). Die Seekirchnerin musste sich im Finale erst im Golden Score geschlagen geben.

Über Bronze durften sich SSM-Schüler Lenz Naprudnik (−73 kg) und Alexander Willnauer von der Judo Union Flachgau (+100 kg) freuen. Als erfolgreichster Salzburger Club landete der ESV Sanjindo Bischofshofen in der Vereinswertung auf Platz vier. Am Sonntag erkämpften sich die Pongauer zudem noch ihren dritten Staatsmeistertitel im Mixed-Bewerb.