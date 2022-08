Nur Siege führen die Salzburg-Ligisten Puch und Bürmoos in ruhige Gewässer

Drei Runden sind gespielt und in Puch wird vieles hinterfragt. Reicht die Qualität der neu zusammengestellten Mannschaft, um die Liga zu halten? Und ist das Trainerteam um Miroslav Bojčeski der Aufgabe gewachsen? Mit Sportchef Christof Kopleder und Präsident Christian Schwaiger ist Schwung in den Verein gekommen, aber noch nicht Ruhe und Geduld. Das zeigt sich nach dem 2:5

in Straßwalchen, bei dem die Pucher vor ihrer Einstandsfeier ins offene Messer liefen.

"Wir drängen auf das 3:3 und werden ...