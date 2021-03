Oberalmer Schwimmerin dominierte die Meisterschaft

Katharina Schiessendoppler ist eine der großen Nachwuchshoffnungen der Schwimmunion Generali Salzburg. Ihre Bilanz bei den Nachwuchsmeisterschaften: sieben Mal angetreten, sechs Mal Gold.

Nur über 100 Meter Rücken hat es nicht geklappt: In dieser Disziplin wurde Katharina Schiessendoppler "nur" Zweite. Ansonsten räumte die 12-jährige Athletin der SU Generali Salzburg bei den Nachwuchsstaatsmeisterschaften in Graz alles an Meistertiteln ab, was in Reichweite war, sie siegte über 100 und 200 Meter Brust, 100 und 200 Meter Freistil, 200 Meter Lagen und 200 Meter Rücken. Dabei musste sie nicht nur die Konkurrenz in ihrer Altersklasse ausstechen, sondern auch Geduld beweisen: Coronabedingt war das Turnier geteilt worden, ...