Obertrum zelebriert seinen Triathlon

Der Trumer Triathlon ist auch dieses Jahr topbesetzt. Drei Tage lang, vom 15. bis 17. Juli, wird geschwommen, geradelt und gelaufen.

In den vergangenen Jahren hat sich der Trumer Triathlon zu einem der größten Triathlon-Events in Österreich entwickelt. Kein Wunder, die Organisatoren verstehen ihr Handwerk und das Salzburger Seenland eignet sich perfekt zum Schwimmen, Radfahren und Laufen. Nach langen zwei Coronajahren werden 2022 wieder knapp 1800 Athleten und Athletinnen an der Startlinie in Obertrum erwartet.

Drei Tage lang wird der Trumer Triathlon regelrecht zelebriert: Zum einen wird die österreichische Staatsmeisterschaft über die olympische Distanz ausgetragen, wo erstmals auch Punkte ...