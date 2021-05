ÖFB ändert Regeln - Bürmoos in Nöten

Ab der Spielzeit 2021/22 zählt das direkte Duell mehr als die Tordifferenz und die Jugendregel in der Regionalliga Salzburg wurde entschärft.

Seit einigen Jahren sorgt die Jugendregel im Fußball-Unterhaus für viele Diskussionen. Eingeführt wurde sie, um Talenten in den höchsten Amateurligen mehr Einsatzzeiten zu garantieren. Mittlerweile haben aber immer mehr Vereine Schwierigkeiten, diese Regel umzusetzen. Aus diesem Grund hat der ÖFB vor Kurzem die Bestimmungen für die Regionalligen etwas entschärft. Die Altersgrenze wurde um ein Jahr angehoben. Das heißt: Statt vier U22-Spielern müssen in Zukunft vier U23-Kicker (davon einer in der Startelf) auf dem Spielbericht stehen.

Weiters wurde vom ...