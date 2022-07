ÖFB-Cup: Austria-Fans sahen Sieg aus der Ferne - Kuchl hoffte gegen WAC nur kurz

Versöhnliches Ende der Posse im ÖFB-Cup: Starker Auftritt wurde von einem Waldstück aus bejubelt. Kuchl verpasste Sensation gegen WAC.

Geisterspiel in Telfs? Nicht ganz. Rund 150 Fans haben Austria Salzburg am Sonntag nach Tirol begleitet - und auch fernab der wegen hoher Sicherheitsauflagen gesperrten Zuschauerränge verfolgt, wie ihre Mannschaft mit einem 4:2-Erfolg in die zweite Runde des ÖFB-Cups einzog. Denn von einem höhergelegenen Waldstück sahen sie den Großteil des Spielfelds.

"Dass wir das gefunden haben, war reine Glückssache. Vom dritten Rang des Happel-Stadions sieht man auch nicht besser", sagt der Fanbeauftragte der Austria, Stefan Schubert. Am Rande der Sicherheitszone um das Stadion in Telfs konnten die Fans nach dem Match auch dem Team gratulieren. "Dass sie 90 Minuten gesungen haben, war sehr wichtig für uns", betont Trainer Christian Schaider, der mit der Leistung seiner Mannschaft 70 Minuten lang sehr zufrieden war. "Für das erste Pflichtspiel war es gut."

Dreifachtorschütze Marco Hödl und Joker Alexander Schwaighofer hatten die Gäste zwischen der 54. und der 71. Minute 4:0 in Führung gebracht. Wenig später hätte das Spiel kippen können, doch Tormann Manuel Kalman verhinderte den Anschlusstreffer. "Nach dem vierten Tor haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Das ist das einzig Ärgerliche", sagt Schaider.

Keinen Grund zum Feiern hatten Seekirchen, das am Samstag bei Schwarz-Weiß Bregenz klar mit 0:3 unterlegen war, und St. Johann, das tags darauf in Imst in Unterzahl kurz vor Schluss das 0:2 kassierte. "Wir haben alles gegeben, aber unsere Chancen nicht genutzt", sagt der Trainer der Pongauer, Ernst Lottermoser.

Auch Kuchl hat am Sonntag den Aufstieg verpasst. Die Tennengauer unterlagen dem Bundesligisten WAC zu Hause klar mit 1:4. Mario Lürzers Anschlusstreffer und ein vergebener Strafstoß der Gäste hatten den Außenseiter vor mehr als 700 Zusehern nur kurz auf eine Sensation hoffen lassen. "Schade, dass wir drei billige Gegentore bekommen haben, aber die Leistung war okay. Es wäre noch mutiger gegangen", sagt Trainer Philip Buck, dessen Team auch von WAC-Coach Robin Dutt für gute Ansätze gelobt wurde. "Wir sind unserer Linie treu geblieben und haben nicht nur zerstört. Eine wichtige Erfahrung für viele junge Spieler. Da können wir viel mitnehmen."