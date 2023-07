ÖFB-Cup: Austria jubelt nach "Horror-Anfahrt" - Saalfelden-Comeback im zweiten Durchgang

Zwei Salzburger Amateurvereine dürfen von einem Traumlos in der 2. Runde des ÖFB-Cups träumen. Austria Salzburg besiegte am Samstag in der ersten Runde den Ligakonkurrenten Wolfurt verdient mit 1:0. Im Salzburg-Derby setzte sich Saalfelden gegen Bischofshofen nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 durch.

Die Vorbereitung auf das Cupspiel in Wolfurt hat sich Austria Salzburg sicher ganz anders vorgestellt. Wegen einer Totalsperre der Autobahn A8 dauerte die Anreise nach Vorarlberg sechs statt vier Stunden. Die Violetten kamen erst gegen 16 Uhr in Wolfurt an, das Spiel startet mit 20 Minuten Verspätung um 16.50 Uhr. "Die Mannschaft hat die Umstände aber sehr gut weggesteckt und ein richtig gutes Spiel gezeigt", erklärt Austria-Trainer Christian Schaider, der in der 22. Minute das 1:0 durch Winterneuzugang Lukas Alterdinger bejubeln konnte. Auch in der Folge blieben die Salzburger am Drücker, verabsäumten es aber den Sack zuzumachen. "Wir hatten sich noch drei, vier Topchancen", betont Schaider. Die beste Möglichkeit vergab Stürmer Johannes Zottl, der in der Schlussphase einen Elfmeter verschoss.

Kein Wunschlos für Runde zwei

Nach 90 Minuten konnten die rund 350 mitgereisten Austria-Fans trotzdem einen hochverdienten Sieg bejubeln. Einen Wunschgegner für die zweite Runde hat Schaider nicht. "Für den Verein wäre es natürlich gut, wenn es ein Kracher wäre. Aber ich könnte auch mit einem machbaren Gegner sehr gut leben", sagt Schaider.

Saalfelden wacht in der zweiten Halbzeit auf

Im Salzburg-Derby sah Bischofshofen nach 45 Minuten wie der sichere Sieger aus. Der regierende Landesmeister führte in Saalfelden dank Toren von Bohdan Kuksenko (18.) und Said Llambay (27.) bereits mit 2:0. Nach der Pause wachten die Pinzgauer aber auf und drehten das Spiel mit drei Treffern innerhalb von zehn Minuten. Die Tore für die Elf von Neo-Trainer Johannes Schützinger erzielten Joao Pedro (47. und 57.) und Semir Gvozdjar (49.).