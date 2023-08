Spielort geklärt: Austria Salzburg fordert Red Bull Salzburg in Grödig

Maxglan? Grödig? Wals-Siezenheim? Oder gar Linz? Eine Entscheidung in der Standortfrage ist gefallen. Das Salzburg-Derby findet im Flachgau statt.

Es ist ein stressiges Finale der Amtszeit des scheidenden Präsidenten des Westligisten Austria Salzburg, Claus Salzmann. Die Auslosung der zweiten Runde im ÖFB-Cup hatte Red Bull Salzburg als hochkarätigen Gegner beschert, was im Verein nicht als Traumlos eingestuft wird. Nach mehreren Tagen der Standortsuche für das große Salzburg-Derby, das am 26. September um 20.45 Uhr über die Bühne gehen soll, steht seit einer Sitzung am Donnerstagabend fest: Die Austrianer fordern die Bullen im ehemaligen Bundesliga-Stadion des SV Grödig.

Austria Salzburg beendet Herbergssuche von Grödig bis Linz

Zuvor waren mehrere Varianten diskutiert worden. Bis Donnerstag bestand laut Salzmann noch eine kleine Chance, das brisante Duell auf der eigenen Anlage in Maxglan durchzuführen - Heimvorteil inklusive. Während die Ausweichstätte Ried wegen Terminkollisionen früh aus dem Spiel war, wurde intensiv mit Grödig verhandelt. Am Donnerstagabend entschieden sich die Verantwortlichen für die Heimstätte des Ex-Bundesligisten. Zur Debatte waren zuvor auch ein Platztausch mit Red Bull Salzburg und damit ein Spiel in der Bullen-Arena in Wals-Siezenheim gestanden. Auch ein Angebot aus Linz hatte Bewegung ins Spiel gebracht. Doch das Duell, das viele Salzburger bewegen wird, findet nicht in Oberösterreich statt, sondern in Salzburg.