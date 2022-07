ÖFB-Cup: Austria Salzburg verzichtet auf Heimrecht gegen Sturm

Nach langen Überlegungen wird Austria Salzburg den Cupschlager gegen den Fußball-Bundesligisten Sturm Graz nicht in Ried austragen.

Seit der ÖFB-Cup-Auslosung am vergangenen Freitag rauchten beim Austria-Vorstand die Köpfe: Präsident Claus Salzmann und Co. mussten klären, wo das Zweitrunden-Duell gegen den Fußball-Bundesligisten Sturm Graz über die Bühne gehen wird. Das heimische Max-Aicher-Stadion war wegen des Flutlichtverbots schnell vom Tisch, es blieben nur Ried, das von den Violetten als Ausweichstadion angeben wurde, oder ein Auswärtsspiel in Graz. "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht und zu 100 Prozent ist es auch noch nicht fix. Aber ich gehe sehr ...