Den Austria-Salzburg-Fans droht in Tirol der Ausschluss

Das Cupspiel der ersten Runde von Austria Salzburg in Telfs wackelt. Die Tiroler Behörden verlangen kaum zu erfüllende Sicherheitsauflagen.

Wieder einmal gibt es Probleme, wenn Austria Salzburg vor einem Pflichtspiel in Tirol steht. Am 17. Juli hätte Telfs in der ersten ÖFB-Cuprunde gegen die Austria Heimrecht. Ob die Partie im Stadion am Emat ausgetragen werden kann, war am Dienstag nicht gesichert. Die Tiroler Behörden verlangen wegen der zu erwartenden großen Anzahl der Austria-Fans Sicherheitsauflagen, die Telfs finanziell nicht bewältigen kann.

In Tirol geht die Angst um vor den Fans der Salzburger, die nicht immer nur für tolle ...