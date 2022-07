Geisterspiel in Telfs: Austria Salzburg beklagt "achtbeste Lösung"

In der Posse um das Duell der Regionalligisten im ÖFB-Cup ist eine Entscheidung gefallen: Wegen der behördlichen Auflagen, die mit hohen Kosten verbunden wären, hat der Tiroler Gastgeber ein Heimspiel ohne Zuschauer beantragt.

Nach tagelangem Hin und Her steht seit Dienstag fest: Fußball-Regionalligist Austria Salzburg spielt am Sonntag (17 Uhr) in Telfs wegen der behördlichen Einstufung als Hochrisikospiel vor leeren Rängen um den Aufstieg in die zweite Runde des ÖFB-Cups. "Jede sportliche Lösung ist uns lieber, als am grünen Tisch zu gewinnen. Aber das ist natürlich die achtbeste von neun möglichen Lösungen", sagt Austria-Präsident Claus Salzmann, der bis zum Schluss an einer Alternative zum Geisterspiel gearbeitet hat.

ÖFB hatte Ausweichen nach Oberalm akzeptiert

Zuletzt habe der ÖFB gar dem Ausweichen auf den neutralen Standort Oberalm zugestimmt. Die Salzburger hätten den Telfs-Fans freien Eintritt gewährt, die Mannschaft verpflegt und die Hälfte der Buskosten übernommen. "Der Gegner, mit dem wir ein gutes Einvernehmen haben, macht aber lieber ein Geisterspiel. Dem müssen wir uns fügen", sagt Salzmann.

Auch Austria-Vorstand reist nicht nach Tirol

Telfs hat nun "wegen sicherheitsrelevanter Vorfälle im letzten Spiel" ein Match unter Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Austria-Präsident Salzmann und seine Vorstandskollegen werden die Mannschaft und die Betreuer nicht nach Tirol begleiten. "Wir erklären uns mit unseren Fans solidarisch. Schade, es hätte ein wirkliches Fußballfest werden können. Wir verstehen die Sicherheitsauflagen nicht."

Vor der Auftaktrunde fanden einige Verhandlungsrunden statt

Zur Vorgeschichte: Gastgeber Telfs wurden behördlich Sicherheitsauflagen verordnet, die den Verein rund 30.000 Euro gekostet hätten, weil es beim Ligaduell in der vergangenen Saison zu Zwischenfällen außerhalb des Stadions gekommen war, die einen Polizeieinsatz erfordert hatten. Der Tiroler Club wäre daher zu einem Tausch des Heimrechts bereit gewesen. Diesen Platztausch untersagte aber der ÖFB. Im Raum stand neben einem Spiel auf neutralem Salzburger Boden auch, dass Telfs nicht angetreten und die Austria kampflos aufgestiegen wäre. Nachdem es bereits am vergangenen Donnerstag zu einer Entscheidung kommen hätte sollen, gibt es nun seit Dienstag Gewissheit.