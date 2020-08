ÖFB-Cup: Grödig jubelt, Enttäuschung bei den Anifern

Pfeifenberger-Elf darf den Zweitligisten Amstetten zu Hause empfangen. Anif muss dagegen in Kapfenberg antreten.

In der ersten Runde des ÖFB-Cups kann Regionalligist Grödig gegen den Zweitligisten Amstetten nun doch zu Hause spielen. Das entschied der ÖFB am Dienstag. Eigentlich hatte der Verband wegen der Corona-Pandemie allen Proficlubs in den ersten drei Runden das Heimrecht zugestanden. "Wir sind froh, dass unser Antrag durchgegangen ist. Mir war aber klar, dass wir mit unserem Stadion die besten Voraussetzungen haben", erklärt Grödig-Trainer Heimo Pfeifenberger, der am 28. August (Freitag, 19 Uhr) mit seiner Truppe den Proficlub fordern wird. "Wir planen mit 700 Zuschauern und sind sehr guter Dinge, dass alles reibungslos ablaufen wird", betont Pfeifenberger.

Keinen Grund zur Freude hat dagegen Anif: Grödigs Erzrivale wollte sein Erstrunden-Duell gegen den Zweitligisten Kapfenberg ebenfalls zu Hause austragen, der Antrag wurde aber abgelehnt. Nun müssen die Anifer am 28. August (19) in der Steiermark antreten. Fixiert wurde auch das Gastspiel von St. Johann bei Rapid Wien: Die Pongauer treffen am 30. August um 17.30 (live ORF1) auf Österreichs Rekordmeister. Am selben Tag fordert Seekirchen auswärts den GAK. Seine Erstrunden-Partie ebenfalls nicht im eigenen Stadion bestreiten wird Red Bull Salzburg: Die Bullen bekommen es am 29. August (16.30) auswärts mit Bregenz zu tun.

Quelle: SN