ÖFB-Cup: Kein Losglück für Salzburgs Teams

Red Bull Salzburg muss in die niederösterreichische Provinz. Weiters duellieren sich zwei Salzburger Teams, die Austria gastiert in Vorarlberg.

Die Losfee meinte es mit den vier Salzburger Teilnehmern bei der ÖFB-Cup-Auslosung am Sonntag nicht gut. Für die drei Amateurteams wurde es nicht das erhoffte große Los. Im Derby treffen am vorletzten Juli-Wochenende die beiden Regionalligisten Saalfelden und Bischofshofen aufeinander.

Obwohl es nicht der erhoffte "Kracher" wurde, gewinnt Bischofshofens Sportlicher Leiter Mario Helmlinger dem Los etwas Positives ab. "Wir haben eine Woche vor der Meisterschaft noch einen richtig guten Test gegen einen Ligakonkurrenten. Und wenn wir weiterkommen, dann haben wir noch immer die Chance auf ein Duell mit einem Bundesligisten", erklärte der Schweizer kurz nach der Auslosung.

Ein Duell mit einem Regionalligisten steht auch Austria Salzburg bevor. Die Violetten bekommen es in der ersten Runde mit dem Vorarlberger Club Wolfurt zu tun. Der Vizemeister der Eliteliga Vorarlberg hat Heimrecht und ist sicher kein leichter Gegner für die Truppe von Trainer Christian Schaider. Aber auch die Violetten haben, wie Saalfelden und Bischofshofen, eine Woche vor dem Start in die Westliga noch einen spannenden Test gegen einen Ligakonkurrenten.

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg, der in der vergangenen Saison bereits im Cup-Viertelfinale am späteren Sieger Sturm Graz scheiterte, reist zum Auftakt nach Niederösterreich. Die SG Ardagger/Viehdorf konnte sich in der vergangenen Saison den Meistertitel in der niederösterreichischen Landesliga sichern und schaffte damit den Sprung in die Regionalliga Ost. Trotzdem sollte dieses Los für die Truppe von Trainer Matthias Jaissle natürlich kein großes Problem sein.

Die erste Runde findet von 21. bis 23. Juli 2023 statt. Das ÖFB-Cupfinale der Saison 2023/24 wird am 1. Mai 2024, wie auch in den zwei Jahren darauf, im Wörtherseestadion in Klagenfurt ausgetragen.

ÖFB-Cup, 1. Runde (mit Salzburger Beteiligung): Spielgemeinschaft Ardagger/Viehdorf - Red Bull Salzburg, FC Wolfurt - Austria Salzburg, FC Pinzgau Saalfelden -

SK Bischofshofen.