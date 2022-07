ÖFB-Cup: Kuchl hofft gegen den WAC auf ein Fußballfest

Die Tennengauer empfangen mit dem WAC Österreichs Nummer vier. Seekirchen und St. Johann reisen mit Sorgen zu Cupspielen im Westen.

Vier Salzburger Fußball-Regionalligisten haben sich mit starken Leistungen im Frühjahr ihren Startplatz im ÖFB-Cup verdient. Mit Kuchl zog danach aber nur ein Club das große Los. Während Seekirchen (in Bregenz), St. Johann (in Imst) und Austria Salzburg (in Telfs) am Wochenende bei Regionalligisten um den Aufstieg in die zweite Runde spielen, empfangen die Tennengauer am Sonntag (17 Uhr) den Bundesligisten Wolfsberger AC.

"Das erste Pflichtspiel gegen einen Bundesligisten in der Clubgeschichte ist eine echte Belohnung für die Mannschaft ...