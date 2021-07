ÖFB-Cup: Seekirchens Kampf wurde nicht belohnt

Die Lapkalo-Elf konnte dem Zweitligisten FAC lange Paroli bieten, kassierte aber kurz vor Schluss den entscheidenden Gegentreffer.

Ein Jahr nach der Sensation gegen den GAK schnupperte der Salzburger Fußball-Regionalligist Seekirchen am Freitag in der ersten ÖFB-Cup-Runde wieder an einer Überraschung. Die Wallerseer waren gegen den FAC sogar phasenweise die bessere Mannschaft, der Proficlub aus Wien schlug in der 88. Minute aber eiskalt zu. Nach einer Ecke brachte die Seekirchen-Defensive den Ball nicht aus der Gefahrenzone, FAC-Kicker Anthony Schmid drückte das Spielgerät akrobatisch zum 0:1-Endstand über die Linie.

"Trotzdem bin ich stolz auf meine Mannschaft. Sie hat hervorragend gespielt und den Matchplan über die gesamte Spielzeit perfekt umgesetzt", erklärt Seekirchen-Trainer Mario Lapkalo, dessen Elf in einer chancenarmen Partie fast in Führung gegangen wäre. Fabian Neumayr entwischte in der ersten Halbzeit der FAC-Defensive und überhob Goalie Lukas Güttlbauer. Anstatt ins Tor segelte der Ball aber knapp über das Tor. "Schade, diese Aktion hätte sich einen Treffer verdient", ärgert sich Lapkalo, der nach dem knappen Cup-Aus den Blick schon Richtung Meisterschaft richtet: "Wir freuen uns jetzt auf den Saisonstart, wo mit Anif erneut eine sehr starker Gegner auf uns wartet."

Meilenweit von einer Cup-Sensation war am Freitag Grödig entfernt: Die Elf von Trainer Heimo Pfeifenberger lag gegen den Bundesligisten Ried bereits nach 23 Minuten mit 0:4 zurück und verlor letztendlich mit 0:7. "Einmal hatten wir die Chance auf etwas Spannung, leider haben wir die Möglichkeit auf das 1:1 vergeben. Danach war der Leistungsunterschied ganz deutlich zu sehen. Das Ergebnis ist aber trotzdem nicht zufriedenstellend, wir haben als Mannschaft nicht gut verteidigt", analysierte Pfeifenberger die der klare Cup-Niederlage.

Mit einer Überraschung spekuliert am Samstag St. Johann im Heimspiel gegen den Zweitligisten Dornbirn. "Der Gegner ist natürlich Favorit, aber kampflos geben wir uns sicher nicht geschlagen", betont St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser.