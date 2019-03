ÖFB-Nachwuchs: Wienerroither und Hillebrand starteten mit Remis

In der Eliterunde zur U17-Fußball-EM der Frauen startete Österreich mit einem 1:1 gegen Finnland.

Bergheim-Stürmerin Katja Wienerroither tat sich mit ihren Kolleginnen in Oberwart schwer gegen die robusten Finninnen, die durch ein Elfmetertor von Vilma Koivisto (11.) in Führung gingen. Lilli Purtscheller glich in der 41. Minute aus, die Angriffsbemühungen nach der Pause waren nicht mehr von Erfolg gekrönt. Wienerroither machte nach 73 Minuten für ihre Clubkollegin Sophie Hillebrand Platz, die erst vor kurzem nach einjähriger Verletzungspause ihr Comeback gegeben hatte.

Nächster Gegner für die ÖFB-Auswahl ist am Mittwoch in Stegersbach Wales. Am Samstag geht es gegen Belgien.

Quelle: SN