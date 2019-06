ÖFB spricht sich gegen fünf Spielerwechsel im Fußball-Unterhaus aus

Der österreichische Fußballverband hat die Regeländerung am Freitag abgelehnt.

Das ÖFB-Präsidium hat am Freitag den Vorschlag der eigenen Sportkommission, wonach die heimischen Unterhaus-Clubs in Zukunft fünf statt drei Wechsel durchführen dürften, abgelehnt. Salzburgs Verbandspräsident Herbert Hübel ist froh über die Entscheidung: "Ich habe mich klar dagegen ausgesprochen. Der Vorschlag war nicht wirklich ausgereift und hätte für Chaos gesorgt." Ob die Änderung der "Wechsel-Regel" in den nächsten Jahren wieder ein Thema wird, konnte Hübel nicht sagen: "Fix ist derzeit nur, dass sie für die nächste Saison nicht kommt."

Quelle: SN