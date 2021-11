ÖFB-Teamchef Franco Foda setzt auf Bullen-Jungstars

Zum Abschluss der enttäuschenden WM-Qualifikation trifft Österreich noch auf Israel und Moldau. Erstmals mit dabei sind die Salzburg-Talente Nicolas Seiwald und Junior Adamu.

Über die WM-Qualifikation kann sich die österreichische Fußball-Nationalmannschaft nach den zuletzt schlechten Ergebnissen kein Ticket mehr für die Endrunde 2022 in Katar sichern. Trotzdem haben die letzten beiden Spiele gegen Israel (12. November) und Moldau (15. November) für ÖFB-Teamchef Franco Foda eine große Bedeutung. Der Deutsche steht seit Monaten in der Kritik und kann nur mit überzeugenden Vorstellungen in den beiden Heimspielen in Klagenfurt seinen Job retten. Sollte dies nicht gelingen, dann ist davon auszugehen, dass der neue ÖFB-Präsident Gerhard Milletich im WM-Play-off im März auf einen neuen Trainer setzt. Foda selbst gibt sich, trotz anhaltender Diskussionen um seine Person, weiterhin gelassen. "Ich spüre keinen besonderen Druck, im Gegenteil: Wir freuen uns auf den Lehrgang. Ich habe nach wie vor sehr viel Spaß und Freude", gab der 55-Jährige am Freitag bei der Kaderbekanntgabe für die November-Länderspiele zu Protokoll.

Hoffnung auf Besserung machen neben den Rückkehrern Aleksandar Dragovic, Marko Arnautovic und Christoph Baumgartner, die alle zuletzt nicht zur Verfügung gestanden sind, vor allem zwei Neulinge von Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg. Während die Einberufung von Nicolas Seiwald, der seit Monaten überragend agiert, längst überfällig war, kam die erstmalige Nominierung seines Vereinskollegen Junior Adamu überraschend. "Wir haben uns entschieden, neuen, frischen Wind in die Mannschaft zu bringen. Beide Spieler haben sowohl in der Meisterschaft als auch international überzeugt", betont Foda. Adamu wird sich gegen Israel und Moldau im Angriff wohl hinter Arnautovic, Karim Onisiwo und Ercan Kara anstellen müssen, Seiwald könnte dagegen im Mittelfeld schnell eine wichtige Rolle spielen. "Nicolas zeichnet mal aus, dass er im Mittelfeld auf vielen Positionen spielen kann. Er ist spielintelligent, ist ein guter Balleroberer, gewinnt viele Bälle. Darüber hinaus schaltet er gut um, spielt gute Bälle und hat auch Ideen im Spiel nach vorn", schwärmt Foda von seinem Neuling.

Die Österreicher können die verpatzte WM-Qualifikation, in der bisher lediglich gegen die Färöer und Moldau Siege gelungen sind, bestenfalls noch auf Platz drei abschließen. Dafür müsste gegenüber Israel neben drei Zählern Rückstand bei Punktegleichheit aber auch die um sechs Treffer schlechtere Tordifferenz aufgeholt werden. Für den Jahresabschluss gab Foda ein klares Ziel aus: "Wir wollen beide Spiele unbedingt gewinnen und sechs Punkte holen. Dafür wollen wir alles tun." Die nächsten wirklich wichtigen Spiele stehen erst im März auf dem Programm, wenn es aller Voraussicht nach dank des Nations-League-Gruppensiegs im Vorjahr im Play-off in zwei K.-o.-Spielen um eines der drei restlichen europäischen Tickets für die WM in einem Jahr in Katar geht. "Wir wollen mit einem guten Gefühl ins nächste Jahr gehen", betonte Foda. Insofern seien auch die beiden kommenden Länderspiele extrem wichtig. "Wir wollen wieder etwas Positives mitnehmen können", sagte der Teamchef.