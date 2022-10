Österreichs Adler gingen auf Weitenjagd

Stefan Kraft kürt sich auf der Ramsauer Normalschanze zum Staatsmeister - auf der Bischofshofener Großschanze schaffte es der Pongauer hinter Manuel Fettner, Daniel Tschofenig und Michael Hayböck auf Platz vier. Bei den Damen führte sowohl auf der Normal- als auch auf der Großschanze kein Weg an Eva Pinkelig vorbei. Chiara Kreuzer sicherte sich Bronze in Ramsau und anschließend in Bischofshofen Silber.

Die österreichische Skisprung-Elite traf sich am Wochenende im Salzburger Land zum nationalen Kräftemessen. Den Anfang machte die Normalschanze in Ramsau. Nach der Halbzeit-Führung des Kärntners Daniel Tschofenig stellte Stefan Kraft seine gute Form unter Beweis, segelte im zweiten Durchgang auf 96 Meter und schaffte somit den Sprung von Platz drei auf den obersten Podiumsrang. Kraft kürte sich somit zum Staatsmeister auf der Normalschanze - vier Punkte vor Manuel Fettner und fünf Punkte vor Daniel Tschofenig: "Normalerweise bin ich zu dieser ...