Österreichs Amateur des Jahres hatte die Lacher auf seiner Seite

Maria Alms Denis Batanovic hat eine erfolgreiche Woche hinter sich. Nachdem der Goalie am Montag bei der Bruno-Gala in Wien nach einer Publikumswahl als "Amateurspieler des Jahres" geehrt worden war, führte er den Aufsteiger am Samstag in Mühlbach/Pzg. zum 3:0-Sieg. "Endlich haben wir auch in der neuen Liga zu null gespielt", sagt Trainer Christian Lederer, dessen Team in der Vorsaison in 13 Partien ohne Gegentreffer geblieben war. "Ich habe auch wirklich zu tun gehabt. Da freut mich die Null besonders", ...