Österreichs Siegesserie riss beim Casino-Grand-Finale in Salzburg

Deutscher Springreiter Müller setzte sich bei den Amadeus Horse Indoors durch.

Die Springreiter-Serie Casino Grand Prix ist bei ihrer 33. Auflage erstmals mit einem ausländischen Triumph zu Ende gegangen. Der Deutsche Alexander Müller sicherte sich am Samstag nach vier Etappen und dem "Superfinale" der Top 16 im Rahmen der Amadeus Horse Indoors in der Salzburgarena den Sieg, nachdem er mit seiner Stute Ohlala als einziger in beiden Runden fehlerfrei geblieben war. Auf den Plätzen folgten die Burgenländerin Bianca Babanitz mit Game DK Z und der Oberösterreicher Peter Englbrecht mit Concerto Mio. Damit ging ausgerechnet am 70. Geburtstag der rot-weiß-roten Springreitlegende Thomas Frühmann, der sich 1987, im Gründungsjahr von Österreichs höchstdotierter Springreitserie, zum ersten Gesamtsieger gekrönt hatte, der prestigeträchtige Titel erstmals ins Ausland.

Müller, der sich nach einem vierten Rang in Kammer und einem zehnten Platz in Lamprechtshausen mit 58 Punkten für das Superfinale der Top 16 qualifiziert hatte, lobte im Siegerinterview zuallererst seine 9-jährige Stute. "Ohlala ist für mich ein Ausnahmepferd. Ich reite sie schon, seit sie fünf Jahre alt ist. Sie liefert unglaublich viele Nullrunden", betonte der Deutsche und ergänzte: "Wir waren letzte Woche schon zur Vorbereitung hier in Salzburg und sind auch am Freitag gut gesprungen. Das war sicherlich ein Vorteil, weil wir die Gegebenheiten schon kannten - wir haben uns einfach wohl gefühlt."

Bianca Babanitz freute sich über ihren zweiten Platz. "Grundsätzlich bin ich sehr glücklich, auch wenn ich gerne gewonnen hätte. Der Parcours war heute sehr anspruchsvoll. Im Grundparcours habe ich einen Fehler gemacht, bin hektisch geworden - das ist uns dann zum Verhängnis geworden", erzählte die Burgenländerin.

Quelle: SN