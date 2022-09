ÖSV-Adler Daniel Huber muss vorerst auf dem Boden bleiben

Aufgrund einer Knieverletzung wackelt auch seine Teilnahme am historisch frühesten Weltcupstart in Wisła.

Er war einer der großen Abwesenden beim Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach und auch in den kommenden Wochen wird man keine großen Sprünge von Daniel Huber zu sehen bekommen. Der Team-Olympiasieger von Peking 2022 hat sich im Zuge der Sommerserie am rechten Knie verletzt. Konkret: Eine Knorpelabsplitterung und ein Knochenmarksödem zwingen Huber zu einer Zwangspause. "Zum Glück ist keine Operation notwendig, es lässt sich konservativ behandeln und bisher läuft es auch sehr gut. Von Tag zu Tag geht es besser", erzählt der ...