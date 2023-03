Achtungserfolg für den nordischen Kombinierer Matthäus Schönaigner aus Bad Hofgastein: Der 16-jährige ÖSV-C-Kaderathlet wurde bei einem Abstecher zu den Spezial- Langläufern prompt Österreichischer Meister im Freistil-Sprint. Über 10 km holte Schönaigner Rang drei. In seiner Paradedisziplin, der nordischen Kombination, gewann der Salzburger bei den Titelkämpfen in Seefeld ebenfalls Gold in seiner Altersklasse.