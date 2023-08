Offensivtalent soll beim SAK aufblühen

Felix Hager konnte mit seiner Schnelligkeit und seiner Technik in den ersten Saisonspielen schon beeindrucken. Im Abschluss hat er noch Aufholbedarf.

Während der berühmte Sommerneuzugang Zlatko Junuzovic am Wochenende beim 2:1-Sieg gegen Puch fehlte, drückte ein weiterer Neuling dem Spiel seinen Stempel auf. Felix Hager, der im Sommer von Seekirchen nach Nonntal wechselte, ließ die Defensive der Tennengauer alt aussehen. Nur für einen Torerfolg reichte es am Ende nicht. "Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Wir sind zufrieden mit ihm, uns ist aber bewusst, dass er noch Luft nach oben hat", so SAK-Vorstandsmitglied Walter Larionows.

Vor allem im Torabschluss hat der 18-Jährige noch Nachholbedarf. Gegen Puch entwischte Hager dem Gegner zwei Mal, vorm Gehäuse versagten ihm aber die Nerven. "Das hätte er sicher besser lösen können. Ich bin überzeugt, dass er sich in den kommenden Monaten auch in diesem Bereich steigern wird", sagt Larionows, der als Aktiver zu den besten Unterhaus-Stürmern in Salzburg zählte.

Die nächste Talentprobe will Hager am Samstag beim Tabellenzweiten Golling ablegen. Nach einem durchwachsenen Saisonstart scheint der SAK nun in die Spur gefunden zu haben und will mit dem dritten Saisonsieg den Anschluss ans obere Mittelfeld in der Salzburger Liga herstellen. "Wir hatten zu Beginn eine schwere Auslosung. Eugendorf und Puch waren für uns in Reichweite, beide haben wir besiegt. Wir sind mit den ersten Partien zufrieden", sagt Larionows.

Kurios: Von den ersten sechs Pflichtspielen konnte der SAK zwei gewinnen. Beide Male war der ehemalige ÖFB-Teamspieler Junuzovic nicht dabei. Es ist aber wohl nur eine Frage der Zeit, bis Salzburgs ältester Fußballclub mit dem Ex-Bullen am Spielfeld den ersten vollen Erfolg holt.