Oliver Janny war beim Trumer Triathlon der beste Sprinter

Lokalmatador hatte sich mit Platz zwei im See-Crossing aufgewärmt.

Mit einem Sieg und einem zweiten Platz hat der Oberndorfer Oliver Janny die ersten beiden Tage des Trumer Triathlons geprägt. Nachdem er sich am Freitag mit Platz zwei beim See-Crossing aufgewärmt hatte, sicherte sich der 19-jährige Lokalmatador tags darauf den Landesmeistertitel über die Sprintdistanz. Janny hängte den Gasteiner Philip Pertl um immerhin 2:45 Minuten ab. Platz drei ging an dessen Halleiner Clubkollegen Sebastian Hanusch. Sogar einen Doppelsieg konnte das Tri-Team Hallein bei den Damen feiern. Katharina Loidl gewann vor Linda Hehenwarter und der Slowakin Kristina Néč Lapinová.

Am Freitag hatte sich Sprintsieger Janny im See-Crossing noch mit Platz zwei zufrieden geben müssen. Auf der Lightdistanz (1,4 km) war der Saalfeldener Hannes Butters um 51 Sekunden schneller gewesen als der Lokalmatador. Platz drei sicherte sich Kilian Karasek von der Schwimmunion Salzburg. Bei den Damen gewann seine Clubkollegin Verena Tschernutter vor der Eugendorferin Natalie Anzinger und Eveline Schörghofer vom TrumerTriTeam. Paralympics-Starter Günther Matzinger kämpfte sich mit 5:44 Minuten Rückstand auf den Sieger als Siebenter ins Ziel und zeigte sich mit seiner Leistung durchaus zufrieden. "Zwischenzeitlich war es hart, aber mein Trainer und ich sind sehr zuversichtlich gestimmt für die Paralympics. Die Zeit ist absolut akzeptabel", meinte der Lungauer.

Die Langstrecke (3 km) wurde von internationalen Athleten dominiert. Bei den Herren gewann der Deutsche Nicky Lange vor Domingo Alvarez aus Spanien und dem Franzosen Stephane Guisard. Bei den Damen schob sich die Deutsche Renate Forstner als Zweite zwischen die ungarische Siegerin Margit Vanek und deren Landsfrau Dorottya Jozsa.

Am Sonntag stehen beim Trumer Triathlon noch die Kurz- und die Mitteldistanz auf dem Programm. Auf letzterer geht der deutsche Ironman-Gewinner Patrick Lange als klarer Favorit ins Rennen. Dahinter matchen sich Österreichs beste Triathleten im Kampf um den Staatsmeistertitel.