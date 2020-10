Orange Corona-Ampel hat keine Auswirkung auf Fußballspiele im Tennengau

Die Salzburg-Ligisten Puch und Hallein gehen gewarnt in ihre Heimspiele am Samstag. Das liegt aber vor allem an den starken Gegnern Bürmoos und Eugendorf. Denn an den Rahmenbedingungen auf den Tribünen ändert sich durch die Ampel-Umfärbung nichts.

SN/ufc hallein/aschauer Halleins Kapitän Christopher Mayr (links) tritt nicht nur als Torschütze in Erscheinung.

Im Tennengau herrscht inzwischen Alarmstufe orange. Gemeint ist nicht die Krise der Fußballteams aus Golling und Puch, die in der Salzburger Liga nach sieben Runden am Tabellenende liegen. Vielmehr wurde die Corona-Ampel umgestellt. Ändern sich damit auch die Rahmenbedingungen für die Fußballspiele im Bezirk? Nein, bestätigen sowohl der Salzburger Fußballverband als auch an diesem Wochenende betroffene Vereine. "Die neue Ampelfarbe hat keine Auswirkung auf unser Heimspiel", sagte etwa Puch-Obmann Peter Weidisch vor dem Duell mit Bürmoos am Samstag (16 Uhr). Die Präventionsmaßnahmen im Waldstadion hätten sich inzwischen eingespielt, fügt er hinzu. Aufholbedarf besteht nur auf dem Spielfeld. Denn das Schlusslicht hat zuletzt fünf Spiele in Serie verloren und empfängt nun den seit vier Runden makellosen Tabellendritten. "Positiv ist, dass wir stets auf Augenhöhe sind und sich kein Spieler aufgibt. Wir belohnen uns nur nicht", sagt Weidisch. Deutlich bessere Ergebnisse lieferte in den vergangenen Wochen Hallein, das im Derby gegen Puch am Dienstag einen von drei Siegen im September feierte. "Wir sind zufrieden", sagt Sportchef David König. Bitter ist, dass man bei Heimspielen immer wieder Zuschauer abweisen muss, weil die Obergrenze von 250 Personen erreicht ist. Für die Anhänger der favorisierten Eugendorfer, deren Team nur im Auftaktspiel Punkte abgab, steht am Samstag (16.30) ein Gästesektor mit eigenem Zugang zur Verfügung. "Wir sind einfach froh, dass wir spielen können", sagt König.