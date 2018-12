Orientierungsläufer Robert Merl siegte vor einem Millionenpublikum.

In vielen Sportarten hinkt China der Weltspitze noch hinterher. Der Ehrgeiz des Landes ist aber ebenso wie seine Finanzkraft enorm groß. So lud man kurz vor Weihnachten die besten Orientierungsläufer der Welt nach Guangdong, um Werbung für das dort stattfindende Weltcup-Finale 2019 zu machen und der eigenen Bevölkerung die Sportart näherzubringen. Mit am Start stand dort auch Salzburgs aktuell stärkster Orientierungsläufer Robert Merl.

"Das war ein Wahnsinnserlebnis und ein genialer Abschluss des bislang besten Jahres meiner Karriere", erinnert sich der Henndorfer gern an die aufregenden Tage im Süden Chinas. Unvergesslich war dabei vor allem das erste Rennen durch die Vorstadt von Zhaoqing. "Ich hab mich gleich von Beginn an sehr wohl gefühlt und hatte kaum Probleme bei der Navigation durch die engen Gässchen. Am Ende hab ich mit großem Vorsprung gewonnen", erzählt Merl. Ein weiterer Sieg wollte ihm danach nicht mehr gelingen. Zwei Mal schaffte er noch als Dritter den Sprung aufs Stockerl. Nur im letzten Lauf unterlief ihm im Straßengewirr ein etwas schwererer Schnitzer. Immerhin reichte es für ihn aber auch da noch zu Rang sieben.

Durch die starken Leistungen hielt sich Merl letztlich sogar finanziell schadlos. Zwar wurde ihm als internationalem Spitzenläufer ein Teil seiner Aufwendungen vom Veranstalter bezahlt, allerdings musste er immerhin 750 Euro aus der Privatschatulle beisteuern. Da er in China am Ende umgerechnet gut 1100 Euro an Preisgeldern einstrich, stieg er letztlich sogar mit einem leichten Plus aus.

"Das war aber nur eine schöne Draufgabe. Viel wichtiger war es, dass ich hier Werbung für meinen Sport machen konnte. Und das mediale Interesse war auch wirklich ein Wahnsinn", sagt Merl. So sollen etwa allein seinen Siegeslauf knapp fünf Millionen Chinesen live am Fernseher mitverfolgt haben.

TV-Übertragung von Merls Sieg