Otto Mrak erfüllte sich in Nizza seinen Traum von der Ironman-WM

Der Notar St. Johanner startete bei der Ironman-WM in Nizza und zeigte eine starke Leistung. Der Traum eines Rennens auf Hawaii lebt indessen weiter.

Wenn man die Kanzlei von Notar Otto Mrak in St. Johann betritt, sticht gleich ein Plakat der Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza ins Auge. Der gebürtige Tamsweger, der seit 2002 im Pongau lebt, war einer von nur 43 Österreichischen Startern bei der ersten WM an der Côte d'Azur. Bisher fand das Kräftemessen der weltbesten Ultra-Triathleten immer auf Hawaii statt. Aufgrund des immer größer werdenden Andrangs wurden die Bewerbe der Männer und Frauen heuer erstmals auf zwei Austragungsorte aufgeteilt: Die Frauen starten wie immer in den USA, heuer am 14. Oktober. Das Herren-Rennen wurde nach Nizza verschoben. Im nächsten Jahr wird wieder getauscht.

Qualifikation auf Lanzarote

"Das habe ich im ersten Moment schon schade gefunden", erinnert sich Otto Mrak, "denn eigentlich war die Hawaii-Reise zu meinem 50. Geburtstag die große Motivation, weshalb ich unbedingt zur WM fahren wollte." Um die Qualifikation überhaupt zu schaffen, musste der sportliche Notar zunächst beim Ironman auf Lanzarote sein Können unter Beweis stellen. Mit einer Zeit von 12:42 Stunden schaffte er den Sprung ins Starterfeld der Weltmeisterschaft. "In Nizza ging es für mich dann nur ums Durchkommen. Ich wollte die Finisher-Medaille mit nach Hause nehmen", schildert Mrak.

Ziel klar übertroffen

Dieses Ziel hat der St. Johanner erreicht. Nach 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen in 12:54 Stunden überquerte er die Ziellinie. "Es war ein anspruchsvolles Rennen, aber ich habe nie wirklich daran gezweifelt, dass ich es schaffe", sagt Mrak. Nachdem der Pongauer im Schwimmen zurückgefallen war, konnte er auf der Radstrecke über rund 2500 Höhenmeter über 1000 Sportler aus allen Altersklassen überholen. "Das Radfahren ist meine stärkste Disziplin und das motiviert natürlich schon, wenn es gut läuft", so der Hobby-Athlet. Letztlich wurde Mrak in seiner Altersklasse 156. von 344 Startern. "Mein Ziel waren die oberen drei Viertel. Das habe ich klar übertroffen", bilanziert er zufrieden.

Hawaii als nächster Schritt?

Das Langstreckenrennen in Nizza war bereits Mraks zweite Ironman-WM. 2006 absolvierte er schon erfolgreich die Halbdistanz in Florida. Ob es ihn einmal zu einer Weltmeisterschaft nach Hawaii ziehen wird? Die Antwort klingt vielversprechend: "Hawaii war immer das Ziel. Solange ich gesund und körperlich fit bin: Warum nicht?"