Fünf Fehlschüsse beendeten Edlingers Medaillentraum

Para-Langläuferin Carina Edlinger hat bei der WM in Östersund (SWE) zum Auftakt Platz fünf im Biathlonsprint belegt.

Carina Edlinger hat bei ihrem ersten Start bei der Para-Weltmeisterschaft in Östersund den Sprung aufs Podest klar verpasst. Die sehbehinderte Fuschlerin kam beim 7,5-km-Biathlon-Sprint nicht über Rang fünf hinaus. Ihre Chance auf eine Medaille verspielte sie beim zweiten Schießen mit gleich vier Fehlschüssen. Das Rennen gewann die Deutsche Leonie Walter vor ihren Landsfrauen Linn Kazmaier und Johanna Recktenwald.

In der Loipe lief es anfangs noch recht gut. Geführt von Guide Tobias Eberhard lag Edlinger lange auf Platz zwei und kam als Drittschnellste zum ersten Schießen. Ein Fehlschuss ließ sie zwar auf Rang fünf zurückfallen, danach arbeitete sie sich aber wieder an das deutsche Führungstrio heran. So fehlten der Salzburgerin vor dem Liegendschießen nur mehr wenige Sekunden auf die drittplatzierte Recktenwald. Während die Deutsche aber fehlerfrei blieb, reihte sich bei Edlinger ein Fehlschuss an den nächsten. Am Ende musste sie vier weitere Strafrunden drehen und damit den Kampf um eine Medaille aufgeben. Im Ziel fehlten ihr schließlich fast eineinhalb Minuten auf das rein deutsche Podest.

Zumindest hat Edlinger in Schweden weitere Gelegenheiten, eine Medaille zu holen. Im Biathlon stehen noch zwei Einzelrennen auf dem Programm, zudem tritt sie auch ohne Gewehr im Langlauf an. Die größten Chancen rechnet sie sich dabei im Skatingsprint aus. Immerhin geht sie in dieser Disziplin als amtierende Olympiasiegerin an den Start. Zudem hat sie sich im Langlauf bereits je vier Mal zur Weltmeisterin und zur Gesamtweltcupsiegerin gekürt.