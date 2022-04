Sophie Grill gewann beim Heimfinale den Gesamtweltcup

22-jährige Debütantin sicherte sich Gold bei den Damen und Junioren.

Salzburgs Fallschirmsprung-Team hat am Wochenende beim Weltcupfinale im Para-Ski seinen Heimvorteil bestens genutzt. Überragend präsentierte sich in St. Johann Sophie Grill. Die 22-jährige Lokalmatadorin setzte sich mit dem Fallschirm knapp vor ihrer Teamkollegin vom HSV Red Bull Salzburg, Magdalena Schenner, durch. Im Skibewerb ließ sie in beiden Riesentorläufen auch die schnellsten Männer hinter sich. Damit sicherte sich Grill nicht nur den Heimsieg in St. Johann, sondern gewann auch den Gesamtweltcup der Damen und der Junioren.

"Ich bin natürlich unglaublich happy, dass es so gut funktioniert hat. Meine erste Para-Ski-Saison und dann gleich der Gesamtweltcup-Sieg, damit hätte ich nie gerechnet", freute sich die Weltcup-Debütantin. Überglücklich war auch Routinier Anton Gruber. Der St. Johanner entschied den Skibewerb der Herren für sich und sicherte sich mit starken Fallschirmsprüngen am Schlusstag noch den Sieg bei den Herren und Masters. Im Gesamtweltcup katapultierte er sich damit im letzten Saisonbewerb von Rang vier auf eins.

"Das ist für mich natürlich das Allerschönste, dass ich hier in meiner Heimat das abrufen konnte, was ich draufhabe", jubelte Gruber. Im Team mit Grill, Schenner und Manuel Sulzbacher reichte es in St. Johann und im Gesamtweltcup nur zu Silber.