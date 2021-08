Paralympics: Geierspichler hat immer noch das Sieger-Gen

Rennrollstuhlfahrer Thomas Geierspichler greift auch bei seinen sechsten Paralympics nach einer Medaille.

Vor mittlerweile 21 Jahren eroberte Thomas Geierspichler bei seinen ersten Paralympics in Sydney auf Anhieb die Bronzemedaille und sorgte fortan als "Marathonmann" für Furore und Weltrekorde. Seither ist sein Haar etwas schütterer und der Bart länger geworden, aber schnell ist der Salzburger Rennrollstuhlfahrer immer noch.

In Tokio bestreitet der 45-Jährige seine sechsten Paralympics. Nach einer langen Anreise am vergangenen Wochenende und ein paar Tagen Eingewöhnung im olympischen Dorf steht am Freitag mit dem Vorlauf für den 400-Meter-Bewerb sein erster Einsatz auf dem Programm. Im Falle des Finaleinzugs wartet noch am Abend die Medaillenentscheidung. Mehr Chancen rechnet sich Geierspichler, bisher Gewinner von sage und schreibe zwei Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen bei Paralympischen Spielen, aber im 1500-Meter-Rennen am Samstag (Vorlauf) und Sonntag (Finale) aus.

"Die Stimmung im olympischen Dorf ist generell sehr gut, und die Japaner geben uns mit ihrer Freundlichkeit ein Gefühl des Willkommenseins", berichtet der Anifer aus Tokio. Dass er auch mit 45 immer noch das Siegergen in sich trägt, das hat Geierspichler heuer schon mit dem Gewinn von zwei Europameister-Titeln (400 und 1500 m) eindrucksvoll bewiesen. Einzig das Reglement macht dem Rennrollstuhlfahrer zu schaffen, werden doch immer mehr Klassen zusammengelegt. "So muss ich gegen Konkurrenten antreten, die einen geringeren Behinderungsgrad aufweisen. Das ist sicher nicht fair", übte Geierspichler öffentlich Kritik. Seine Paradedisziplin, der Marathon, ist abermals nicht im Paralympics-Programm.

Zum 24-köpfigen rot-weiß-roten Aufgebot in Tokio gehören neben Geierspichler auch der Salzburger Triathlet Günther Matzinger, der sein großes Rennen am Sonntag hat, sowie Leichtathletin Natalija Eder, eine in der Steiermark lebende gebürtige Weißrussin, die für den BSSV Salzburg an den Start geht.