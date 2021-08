Paratriathlet Günther Matzinger: "Eine Medaille wäre sehr cool"

Paratriathlet Günther Matzinger gehört zu den ganz großen Medaillenhoffnungen bei den Paralympics in Tokio. Er sprach vor seinem Abflug über seine Erwartungen in Japan.

Am 24. August ist es so weit. An diesem Tag beginnen die 16. Paralympischen Sommerspiele in Tokio. Aus österreichischer Sicht werden 24 Athletinnen und Athleten in acht Bewerben an den Start gehen. Bei den vergangenen Paralympics in Rio de Janeiro holte Österreich insgesamt neun Medaillen, davon eine Goldene, vier Mal Silber und vier Mal Bronze.

Auch bei diesen Spielen peilen die Sportlerinnen und Sportler wieder zahlreiche Medaillen an. Große Hoffnungen werden dabei in Günther Matzinger gesetzt. Der Behindertensporler ...