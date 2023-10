Pascal Auer verteidigt seinen Staatsmeister-Titel

Pascal Auer verteidigt seinen Titel

Doch einzig der Bischofshofener Pascal Auer wiederholte seine Glanzleistung aus dem Vorjahr und verwies die Konkurrenz in der Klasse bis 66 kg auf die hinteren Plätze. Im Golden-Score - der Verlängerung eines Judo-Kampfes - bezwang der junge Pongauer mit einer Würgetechnik den Kämpfer der Galaxy Judo Tigers aus Perchtoldsdorf (NÖ) David Peritsch.

Pongauer zeigen ihre Stärke

Maria Höllwart verpasste im Finale ihren siebten Staatsmeistertitel und sicherte sich Silber. Thomas Scharfetter stand - nach dem Titel im Vorjahr - erneut im Finale. Musste sich aber im Kampf um Gold Wachid Borchashvili vom LZ Wels geschlagen geben. Lenz Naprudnik vom ESV Sanjindo sicherte sich in der Wertung bis 73 kg Silber.

Das Brüder-Duo Herbert und Anton Wicker verpasste in der Klasse bis 81 kg knapp das Podium und teilte sich Platz fünf. In der Wertung bis 90 kg sicherte sich Kilian Wallner ebenfalls Platz fünf, Moritz Höllwart wurde in der selben Klasse siebter. Elena Dengg musste krankheitsbedingt ihre Chance auf die Staatsmeisterschaft für heuer aufgeben.