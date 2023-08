Pascariuc und Leitner gewinnen Futures-Turnier in Ägypten

Salzburger Beachvolleyballduo setzte sich im Finale von El Alamein in der Sätzen durch.

Für Paul Pascariuc und Lorenz Leitner hat sich Reise zum Futures-Turnier in Ägypten vollauf gelohnt. Das Salzburger Beachvolleyballduo setzte am Samstag seinen Erfolgslauf in El Alamein fort und krönte sich zum Turniersieger.

Für die beiden war es in der ägyptischen Hitze von Beginn an fast perfekt gelaufen. Schon in der Gruppenphase waren sich nicht zu bezwingen und stiegen ohne Satzverlust auf. Im Viertelfinale am Freitag ließen sie den an Nummer drei gesetzten Katarern Elmajid/M. Essam keine Chance und keinen Satz. Im Kampf um den Einzug ins Finale trafen die Salzburger tags darauf auf die Letten Plavins/Fokerots. Gegen die Nummer zwei des Turniers hatten sie zwar hart zu kämpfen, behielten aber mit 21:18 und 21:19 in beiden Sätzen knapp die Oberhand. Im Finale standen ihnen erneut Robin Sowa und Lukas Pfretzschner gegenüber, die sie bereits in der Gruppenphase glatt abgefertigt hatten. Den ersten Satz entschieden Pascariuc/Leitner noch mit 21:18 für sich, im zweiten schlugen die Deutschen aber mit 21:8 zurück. Im Entscheidungssatz zeigten die Salzburger schließlich die stärkeren Nerven und fixierten mit 14:18 den umjubelten Turniersieg.