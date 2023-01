Paukenschlag bei der Austria: Kapitän Krainz verlässt die Violetten

Mitten in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison in der Regionalliga muss Austria Salzburg eine Hiobsbotschaft verdauen: Kapitän Manuel Krainz, der nach einem Kreuzbandriss noch bis Sommer zum Zuschauen verdammt ist, wird die Violetten Ende Jänner verlassen. Der gelernte Physiotherapeut muss aus beruflichen Gründen kürzertreten, will aber trotzdem in der kommenden Saison auf den Fußballplatz zurückkehren.

SN/krugfoto/Krug Daniel jun. Manuel Krainz wird in Zukunft nicht mehr für die Austria auflaufen.