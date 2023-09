Pechserie verdirbt Salzburger Clubs den Saisonstart

Neuer UTTC-Legionär wurde beim Bundesliga-Auftakt gegen Stockerau von Verletzung ausgebremst. Wegen Visaproblemen und Hochzeit musste Kuchl die ersten Partien mit zwei Spielern bestreiten.

Salzburgs Tischtennisclubs sind mit drei Niederlagen ins obere Play-off der 1. Bundesliga gestartet. Der UTTC wurde am Freitag beim Heimauftakt gegen den neuen Club seines langjährigen Leithammels Koyo Kanamitsu durch die Schulterverletzung des neuen Legionärs ausgebremst. Kuchl musste in den ersten beiden Runden auf die frisch verpflichteten Ägypter gleich komplett verzichten und konnte jeweils nur mit zwei Spielern antreten.

Für den UTTC war das Auftaktmatch am Freitag gleich ein Prestigeduell. Immerhin hatte Gegner Stockerau erst im Sommer den langjährigen Toplegionär der Salzburger abgeworben. Umso bitterer war es, dass sich der französische UTTC-Neuzugang Abdel-Kader Salifou nur wenige Tage vor der Partie an der Schulter verletzte. "Zum Glück ist es ihm von Tag zu Tag besser gegangen. Kurz vor dem Spiel war er noch beim Physiotherapeuten. Zwar hat er noch nicht sein ganzes Können abrufen können, aber man hat trotzdem in vielen Ballwechseln gesehen, was für einen Klassespieler wir da verpflichtet haben", erklärt Obmann Walter Windischbauer.

Auch der zweite Legionär, Amirreza Abbasi, hinterließ einen positiven Eindruck. "Er hat gekämpft wie ein Berserker", erzählt Windischbauer. So gewann er beide Einzel (gegen Kanamitsu sogar mit 3:0). Die 2:4-Niederlage konnte er aber nicht verhindern. Am Montag (18.30 Uhr) soll im Heimspiel gegen Linz zumindest der erste Punkt herausspringen.

Der TTC Kuchl hatte weniger Glück mit seinen ägyptischen Neuverpflichtungen. Der eine hat bislang noch keine Freigabe seines Verbandes erhalten, der andere konnte wegen eines fehlenden Visums nicht zu den ersten Partien anreisen. Am Freitag fehlte bei der 2:4-Niederlage gegen Baden zudem Adrian Dillon, da er seinen ersten Tag auf der Polizeischule hatte. Am Sonntag war er beim Auswärtsmatch gegen Wiener Neustadt (1:4) zwar mit dabei, dafür fehlte diesmal Tilen Cvetko, da er als Trauzeuge seiner Schwester in Slowenien weilte. So mussten die Tennengauer in beiden Partien zu zweit antreten und jeweils zwei Einzelpartien kampflos abgeben.