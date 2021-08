Perfekte Woche für Bischofshofen

Die Pongauer feierten gegen Grünau den dritten Sieg in acht Tagen.

5:0 gegen Grödig, 1:0 im Landescup gegen Puch und 3:0 gegen Grünau. Bischofshofen kommt nach einem verpatzten Saisonstart immer besser in Schwung. "Nachdem wir im Sommer wieder viele neue Spieler bekommen haben, war mir klar, dass wir Zeit brauchen werden", kamen die drei Startpleiten für Bischofshofen-Trainer Adonis Spica nicht überraschend. Nun scheint sich die Legionärstruppe aber gefunden zu haben: Der souveräne Heimsieg gegen Grünau war der dritte Pflichtspielerfolg in Serie, die Pongauer haben derzeit nur noch drei Punkte Rückstand auf Leader Austria Salzburg.

"Drei Siege ohne Gegentor sind sehr schön. Großes Kompliment an die Mannschaft: Wir haben von der ersten Minute an alles gegeben und hochverdient gewonnen", freut sich Spica. Nicht restlos glücklich ist dagegen BSK-Macher Patrick Reiter: "In der Offensive müssen wir uns schleunigst steigern. Wir vergeben einfach zu viele Chancen. Mit einer besseren Verwertung hätten wir noch keinen einzigen Punkt abgegeben." Und der ehemalige Judoka stellt seinen Offensivspielern bereits die Rute ins Fenster: "Sie müssen sich bis Winter steigern, ansonsten müssen wir in der Offensive am Transfermarkt reagieren." Mit der Entwicklung der Mannschaft zeigt sich aber auch Reiter zufrieden: "Wir spielen einen schönen Fußball und haben gegen Grünau, bei großer Hitze, sehr intelligent gespielt."

Ins Rampenlicht hat sich in der vergangenen Woche ein Youngster gespielt: Mirnes Kahrimanovic, der mit seinem Bruder Mirel im Sommer von Adnet in den Pongauer gewechselt ist, erzielte im Landescup den Goldtreffer und stellte gegen Grünau mit seinem ersten Regionalliga-Tor die Weichen früh auf Sieg. "Er hat seine Chance im Cup genutzt und auch gegen Grünau sehr gut gespielt. Obwohl er erst 17 Jahre alt ist, spielt er wie ein Routinier", lobt Spica seinen Youngster.

Trotz zwei Ligaerfolgen steht Bischofshofen nach fünf Runden nur auf Platz sieben der Regionalliga. "Die Liga ist sehr ausgeglichen, trotzdem erwarte ich mir, dass Bischofshofen in den nächsten Wochen weiter vorn in der Tabelle zu finden ist", betont BSK-Macher Reiter.