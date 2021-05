Perfekter Auftakt: Seekirchens Faustballerinnen führen Bundesliga an

Damen gaben bei Auftaktsiegen keinen Satz ab. Auch St. Veit startete stark.

Erstmals wird die Feldsaison der Faustball-Bundesliga als Ganzjahresmeisterschaft ausgetragen. An den ambitionierten Zielen der Salzburger Teams hat sich nichts geändert. Der Auftakt am Wochenende ist aber nur den Faustballerinnen geglückt.

Seekirchens Damen, die sich zuletzt den Hallen-Staatsmeistertitel gesichert hatten, feierten gleich die beiden ersten souveränen Siege in der 1. Bundesliga. Nachdem sich Annika Huber und Co. gegen den Vorjahresdritten SPG Wolkersdorf/Neusiedl am Samstag zu Hause mit 11:5, 11:5, 11:9 und 11:8 durchgesetzt hatten, gewannen sie auch tags darauf in Hirschbach ohne Satzverlust (11:6, 11:5, 11:9, 11:8). "Wir waren nie in Gefahr, einen Satz abzugeben. Und wenn es einmal enger war, haben wir im Finish die Oberhand behalten", erklärt Trainer Mathias Karafiat, dessen Team nun Spitzenreiter ist. "Mit dem Auftakt können wir sehr zufrieden sein."

Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre ist der Anspruch hoch: "Wir sind nach der kurzen Vorsaison zwar praktisch Aufsteiger. Aber das Ziel ist schon eine Teilnahme am Finale der besten drei Teams", erklärt Obmann Gerhard Strasser. Um die Chance zu wahren - und den Klassenerhalt vorzeitig zu fixieren -, müssen die Seekirchnerinnen zumindest Sechster von zehn Vereinen werden. Denn die besten sechs Mannschaften ziehen ins Viertelfinale ein.

Erneut um den Aufstieg in die Topliga geht es für das Herrenteam der Flachgauer. Doch in der ersten Runde mussten sich die Seekirchner am Sonntag auf eigener Anlage der zweiten Mannschaft von Froschberg Linz in fünf Sätzen (7:11, 10:12, 11:8, 9:11, 8:11) geschlagen geben.

Mit einem Sieg ist derweil die Union St. Veit in die neue Saison der 2. Damen-Bundesliga gestartet. Gegen Froschberg setzten sich die Pongauerinnen mit 11:9, 13:15, 11:8, 12:10 und 11:4 durch. "Die Gegnerinnen hatten den klaren Vorteil schon seit Jänner trainieren zu dürfen, da sie in der Halle in der 1. Bundesliga gespielt haben. Wir konnten erst zwei Monate später trainieren. Daher war dieses Auftaktspiel eine besondere Herausforderung", sagte Sektionsleiter Andreas Gappmaier, dessen Team zu den Aufstiegsanwärtern in die höchste Spielklasse zählt. "Unser Kader ist sehr stark und groß. Wir werden aber rotieren, um vielen Mädels Einsätze zu ermöglichen."