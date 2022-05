Perlak-Verbleib in Anif fraglich

Der Ex-Profi wünscht sich in der nächsten Saison eine starke Anif-Truppe.

Die kuriose 4:6-Niederlage in Kuchl hatte der ehemalige Bundesliga-Kicker Michael Perlak auch am Samstag noch nicht verdaut. "Ich habe schon viel gesehen, aber so ein Match habe ich noch nie erlebt", erklärte Perlak, dessen Team in Kuchl einen frühen 2:0-Vorsprung mit vier Gegentoren innerhalb von wenigen Minuten aus der Hand gegeben hatte.

Ob der 36-jährige Salzburger auch in der kommenden Saison für den Fußball-Regionalligisten Anif auflaufen wird, ist derzeit fraglich. Die vielen Abgänge bei den Flachgauern stimmen den ...