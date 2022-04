Pertl lief schnell wie nie und wurde in Türkei 14.

Auch ohne Bruder Lukas an seiner Seite präsentierte sich Philip Pertl beim Europacup-Triathlon im türkischen Yenişehir in starker Form. Der Gasteiner kam beim stark besetzen Sprintbewerb als 14. und damit nur drei Plätze hinter Olympiateilnehmer Alois Knabl ins Ziel.

"Das war echt ein super Rennen für mich, denn hier sind viele internationale Topleute mit am Start gestanden", berichtet Pertl. Beim Schwimmen im Meer tat sich der Salzburger noch ein wenig schwer. "Ich habe schnell gemerkt, dass nach vorne hin nicht viel geht, und habe dann mit Blick aufs Radfahren ein bisschen dosiert. Das war auch die richtige Entscheidung, weil das Feld sehr eng beisammen war", erzählt Pertl. So konnte er auf der Radstrecke schon nach zwei Kilometern zur Führungsgruppe aufschließen und ging schließlich als 15. auf die finale Laufstrecke entlang der Strandpromenade. "Es war ein brutal schneller Lauf. Laut meinem Messgerät habe ich für die 5 km nur 14,41 Minuten gebraucht, Das ist persönliche Bestzeit, deshalb bin ich natürlich sehr zufrieden. Und auch in der Weltrangliste werde ich wieder einen Sprung nach oben machen", sagt Pertl.

Auch der Obertrumer Oliver Janny ging in der Türkei an der Start. Der 21-Jährige schloss das Rennen auf Platz 40 ab.