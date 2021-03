Peter Herzog jagt in Dresden seine älteste Bestmarke

In Dresden testet der Olympiateilnehmer seine Form im Halbmarathon.

Peter Herzogs älteste persönliche Bestleistung ist in Gefahr: Am Sonntag läuft der Marathon-Olympiateilnehmer beim City-Einladungslauf in Dresden einen Halbmarathon. Bei 1:03:22 Stunden steht seine Bestmarke über die 21,1 Kilometer. "Das ist eine Marke aus einer anderen Zeit", sagt der Marathon-Olympiateilnehmer von Union Salzburg LA. Gelaufen ist er sie vor fast genau drei Jahren in Valencia (ESP). "Heute bin ich auf einem ganz anderen Niveau unterwegs", sagt der 33-jährige Pinzgauer. "Ziel ist daher ganz klar, schneller zu sein als damals."

