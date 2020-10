Peter Herzog läuft mit der Weltelite um Rekord

Der Pinzgauer gehört zum exklusiven Starterfeld bei einer speziellen Ausgabe des London-Marathons samt Läuferblase und Parkrunde.

Einmal beim London Marathon am Start zu stehen, gehört zu den Sehnsuchtszielen jedes Laufbegeisterten. Marathonspezialist Peter Herzog aus Saalfelden erfüllt sich diesen Traum am Sonntag. "Es wird ein sehr spezielles Rennen", sagte der 33-Jährige vor dem Abflug am Donnerstag.

Denn im Coronajahr 2020 ist auch in der britischen Metropole alles anders. Herzog und seine Kollegen sehen bei ihrem Lauf keine Tower Bridge und keinen Big Ben. Statt des Mega-Events mit rund 40.000 Teilnehmern findet heuer ein Mini-Event mit exklusivem Starterfeld statt. Hobbyathleten können lediglich per App, dafür aber an einem selbst gewählten Schauplatz, beim Marathon mitlaufen.

Nur die Weltbesten starten beim London Marathon

Umso ehrenvoller ist die Teilnahme von Herzog. Der EM-Zehnte von 2018 ist einer von nur 40 Männern, die das Eliterennen bestreiten werden, an der Spitze Weltrekordler Eliud Kipchoge aus Kenia. Zusammen mit 25 Frauen drehen sie auf einem zwei Kilometer langen Parcours im St. James Park ihre Runden. "Da ist nur die Créme de la Creme dabei. Es ist eine Riesenehre, dazu zu gehören", sagt Herzog. "Man darf da nicht anfangen, Runden zu zählen. Ich hoffe, dass ich in meinen ,Tunnel' reinkomme." So wie es ihm beim bisher größten Lauf seines Lebens gelungen ist: Beim Berlin-Marathon vor ziemlich genau einem Jahr war er in 2:10:57 Stunden bester Europäer und verbesserte seine eigene Bestleistung um viereinhalb Minuten.

Peter Herzog peilt österreichischen Rekord an

Diesmal hat der Ausnahmesportler den österreichischen Rekord (2:10:44) im Visier. "Da muss alles passen. Ich brauche einen sehr guten Tag und muss dann auch die richtige Gruppe erwischen", stellt sich Herzog auf ein taktisches Rennen ein. Sein Trainer Johannes Langer ist am Sonntag als Veranstalter des Jedermannlauf in Salzburg selbst eingespannt und fiebert aus der Ferne mit. Er bereitete seinen Topathleten unter anderem in zwei Höhentrainingslagern in St. Moritz vor.

In London ist Herzog somit in der "Marathonblase" ganz auf sich gestellt: "Wir dürfen das Hotel nicht verlassen und uns nur in vorgegebenen Gruppen bewegen." Selbst dort ist Abstandhalten oberstes Gebot. Dafür sorgt der "Bump Chip": Per Funk werden alle Wege aufgezeichnet und Alarm ausgelöst, sobald einander Läufer oder Helfer zu nahe kommen.