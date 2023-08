Pfarrwerfen hofft im Derby auf Trendwende

Mit teilweise heroischen Leistungen schaffte die Baier-Elf in der Vorsaison den Klassenerhalt. In der neuen Spielzeit läuft es bisher nicht nach Wunsch.

Thomas Scherer (r.) und Co. treffen am Sonntag auswärts auf Altenmarkt. Bild: Fussball-Impressionen vom Salzburger Unterhaus

Nur ein Punkt aus drei Spielen. Den Start in die neue Saison in der 1. Landesliga hat sich Pfarrwerfen ganz anders vorgestellt. "Wir haben in der vergangenen Spielzeit erst zum Schluss den Klassenerhalt geschafft. Das hat sehr viel Kraft gekostet, deswegen sind wir jetzt noch nicht in Topform", erklärt Pfarrwerfen-Trainer Martin Baier, der die Pongauer seit zwei Jahren betreut.

Nervös wird der Übungsleiter trotz des Fehlstarts nicht. "Seit ich da bin, hatten wir schon mehrere schwierige Situationen zu meistern. Das haben wir immer geschafft und schaffen es auch dieses Mal. Wir werden schon noch in die Spur finden." Die nächste Gelegenheit, um den ersten Saisonerfolg feiern zu können, gibt es am Sonntag (15 Uhr) beim Pongau-Rivalen Altenmarkt. "Ein guter Gegner, aber wir haben dort sicher alle Möglichkeiten."

Das Derby verpassen wird Maximilian Kirnbauer: Der Flügelflitzer sah beim 3:4 gegen Bad Hofgastein die gelb-rote Karte und muss ein Spiel pausieren. Zudem fehlt der Ex-Altenmarkter Stefano Leutgab verletzt. "Diese beiden Ausfälle schmerzen natürlich", sagt Baier.