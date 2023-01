Pfarrwerfen überrascht beim Salzburger Stier

Ein Unentschieden gegen die Regionalligisten Wals-Grünau besiegelte die Sensation für Pfarrwerfen. Im letzten Spiel des Grunddurchgangs des Salzburger Stiers ringten die Pongauer dem klaren Favoriten ein 1:1 ab und stiegen somit in den Finaldurchgang auf. Obwohl man dort nichts Zählbares mehr mitnehmen konnte, ist der SC Pfarrwerfen die große Pongauer Überraschung des Turniers.

In der 1. Landesliga brauchte der SC Ikarus Pfarrwerfen lange, um in Fahrt zu kommen. Bis Runde sieben stand man mit nur einem Punkt da. Dann fing die Mannschaft rund um Trainer Martin Baier an zu funktionieren, verzeichnete erste Erfolge und steht in der Winterpause nach 15 Spieltagen mit 19 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Pfarrwerfen lief zur Top-Form auf

Diese Form nahm die Pfarrwerfener Elf nun mit nach Salzburg. Als Überraschung des Turnieres sicherte man ...