Pfarrwerfens "Glühbirne" erleuchtet den Nachwuchs

Der SC Ikarus Pfarrwerfen macht im Nachwuchsbereich viel richtig. 80 Kinder spielen in fünf Jugendteams - darunter auch eine Spielgemeinschaft mit Tenneck in der U14.

"Bis zur U12 sind wir in allen Nachwuchsmannschaften sehr gut und vor allem breit aufgestellt", hebt Pfarrwerfens Jugendleiter Tristan Huttegger hervor: "Am vielversprechendsten ist sicherlich die U11, bei der der Kader mit 20 hochmotivierten Kindern vollgespickt ist." Huttegger betont im gleichen Atemzug, dass es aber schwer sei, einzelne Teams oder Spieler hervorzuheben, "da wir sehr viele Kinder mit großem Talent in unseren Reihen haben."

Als Grund für die gelungene Nachwuchsarbeit im Verein nennt der Nachwuchs-Chef der Pfarrwerfener die Struktur des Clubs: "Wir vergleichen das gerne mit dem Stromkreis einer Glühbirne. Es wird jeder einzelne Bestandteil gebraucht, egal ob U8 Spieler, U11 Trainer, Kapitän der Kampfmannschaft oder Präsident. Wenn auch nur einer aus unserem Kreis wegbricht, dann leuchtet unsere Glühbirne nicht mehr. Ich denke, dass genau dieses familiäre Vereinsdenken viele Spieler und Funktionäre über Jahre hinweg beim SC Pfarrwerfen bleiben lässt." Auch die Ziele in der Arbeit mit den lokalen Nachwuchs-Kickern sind im Fußballverein der rund 2300 Einwohner Gemeinde klar definiert: "Einerseits wollen wir im Nachwuchs das Training so gestalten, dass alle Kinder Spaß am Fußball haben und gerne zum Training kommen. Andererseits wollen wir uns mit ausgebildeten Nachwuchstrainern Breitensport-technisch so gut aufstellen, dass wir uns von anderen Vereinen in der Umgebung abheben." Abgesehen von der Ausbildung geht es für den SC Ikarus im Nachwuchs auch unter den Pongauer Vereinen an einem Strang zu ziehen: "Kontrahenten in diesem Sinn haben wir keine, weil gerade im Nachwuchs sehr lange ohne Tabelle und Punkte gespielt wird und der Fokus auf der Ausbildung der Kinder liegt. Es geht eher darum, Erfahrungen mit anderen Vereinen und Trainern auszutauschen."