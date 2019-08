Pfeifenberger-Comeback in Grödig?

Der ehemalige Teamstürmer soll als Sportlicher Leiter installiert werden.

Nach Bischofshofen und Bürmoos soll nach SN-Informationen nun auch Grödig Interesse an einer Verpflichtung von Heimo Pfeifenberger haben. Grödig-Manager Christian Haas soll seinen ehemaligen Erfolgstrainer - Pfeifenberger führte Grödig zwei Mal von der Regionalliga in Österreichs zweithöchste Spielklasse - als Sportlichen Leiter installieren wollen. Nach der 1:3-Niederlage beim SAK am Sonntag gab sich Haas kryptisch: "Ich weiß nicht, woher dieses Gerücht kommt. Ich kann es nicht bestätigen, schließe aber auch nichts aus. Wenn Heimo Pfeifenberger am Markt ist, dann ist er immer interessant. Wir haben aber noch kein Gespräch geführt."

Während sich die Angebote aus dem Profibereich bei Pfeifenberger in Grenzen halten, ist er im Salzburger Fußball-Unterhaus derzeit ein heißes Thema. Grödig-Konkurrent Bischofshofen würde den 52-Jährigen gern als Trainer verpflichten und der Salzburg-Ligist Bürmoos will den Lungauer, wie Grödig, als Sportlichen Leiter gewinnen. "Heimo Pfeifenberger hat in Salzburg einen sehr guten Namen und wäre natürlich ein Zugpferd. Aus diesen Gründen ist er natürlich für jeden Verein interessant", betont Haas. Sollte Pfeifenberger wirklich bei Grödig anheuern, könnte es auch ein Indiz sein, dass die Flachgauer doch nochmal nach Höherem streben und ein Aufstieg in die 2. Liga durchaus im Bereich des Möglichen liegt.

Sportlich läuft es in Grödig derzeit aber alles andere als nach Wunsch. Wenige Tage nach der 0:1-Niederlage gegen Seekirchen musste sich die Elf von Trainer Miroslav Bojceski am Sonntag dem SAK mit 1:3 geschlagen geben. "So schwach werden wir den SAK nie mehr erwischen. Der Gegner musste auf viele Stammspieler verzichten und wäre sicher schlagbar gewesen, leider konnten wir dem SAK nicht wehtun", ärgerte sich Haas.