Pfeifenberger gegen Wallner: Ihre Wege kreuzen sich erstmals in Grödig

Die ehemaligen Nationalspieler haben eine lange, aber keine gemeinsame Vergangenheit in Grödig. Dort sind sie am Dienstag auf der Trainerbank Gegner in der Regionalliga.

Die Saison in der Regionalliga Salzburg ist noch jung. Zu jung sogar, als dass die Protagonisten eine klare Einschätzung der Kräfteverhältnisse abgeben wollen. Mit Ausnahme vom bisher makellosen Tabellenführer Austria Salzburg betonen die Trainer immer wieder die Ausgeglichenheit unter Salzburgs besten Amateurteams. So erwarten Grödig-Coach Heimo Pfeifenberger und sein SAK-Pendant Roman Wallner im Nachtragsspiel der 3. Runde am Dienstag (19 Uhr) ein Duell auf Augenhöhe. "Man hat schon bei den wenigen Spielen gesehen, wie eng alle beisammen sind", ...